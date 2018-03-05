Правоохранители за год возбудили против военных почти 100 дел о госизмене

Как сообщили в ГПУ, за прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 производств против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году 8 дел.

В прокуратуре уточнили, что в Донецкой области было возбуждено за 2017 год 6 производств по подозрению военных в госизмене, а в Луганской — 3.

По информации ГПУ, в 2016 году в Украине было возбуждено 134 производство по статье “государственная измена” в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, 2014 — 67.

Напомним, в Украине в 2017 году было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военнослужащих, что почти на 9% больше, чем в 2016 году.