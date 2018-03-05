Правоохранители за год возбудили против военных почти 100 дел о госизмене

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56378 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 66914 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. В Украине в течение 2017 года правоохранительные органы возбудили 97 уголовных производств против военнослужащих по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, что на 28% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Как сообщили в ГПУ, за прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 производств против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году 8 дел.

В прокуратуре уточнили, что в Донецкой области было возбуждено за 2017 год 6 производств по подозрению военных в госизмене, а в Луганской — 3.

По информации ГПУ, в 2016 году в Украине было возбуждено 134 производство по статье “государственная измена” в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, 2014 — 67.

Напомним, в Украине в 2017 году было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военнослужащих, что почти на 9% больше, чем в 2016 году.

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