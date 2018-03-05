Правоохоронці за рік порушили проти військових майже 100 справ про держзраду

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні протягом 2017 року правоохоронні органи порушили 97 кримінальних проваджень проти військовослужбовців за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, що на 28% менше, ніж попереднього року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.