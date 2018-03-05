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Правоохоронці за рік порушили проти військових майже 100 справ про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні протягом 2017 року правоохоронні органи порушили 97 кримінальних проваджень проти військовослужбовців за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, що на 28% менше, ніж попереднього року. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.

Як поінформували у ГПУ, за минулий рік було порушено загалом по Україні 97 проваджень проти військових за підозрою у державній зраді. Закрито було торік 8 справ.

У прокуратурі уточнили, що у Донецькій області було розпочато за 2017 рік 6 проваджень за підозрою військових у держзраді, а в Луганській – 3.

За інформацією ГПУ, у 2016 році в Україні було порушено 134 провадження за статтею «державна зрада» щодо військовослужбовців, у 2015 – 89, 2014 – 67.

Нагадаємо, в Україні протягом 2017 року було розпочато 468 кримінальних проваджень за фактами дезертирства українських військовослужбовців, що майже на 9% більше, ніж у 2016 році.

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