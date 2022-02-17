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15 марта, 19:03 • 91623 просмотра

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Правоохранители взяли под охрану Киевскую ГЭС

Правоохранители взяли под охрану Киевскую ГЭС

Киев • УНН

 • 18549 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Цитата

“Учитывая вызовы сегодняшнего дня и всю ответственность, которая возложена на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой Президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции”, — отметил заместитель начальника Северного Киевского ТУ со службы полковник Олег Дуда.

Детали

Основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращения несанкционированного проникновения диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Добавим

В Украине с 14 до 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведено на усиленный режим несения службы.

14 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам. Также глава МВД пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране.

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