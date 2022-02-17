Правоохоронці взяли під охорону Київську ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Нацполіції взяли під посилену охорону Київську ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну гвардію України.
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“Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої Президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції”, — зазначив заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда.
Деталі
Основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення несанкціонованих проникнень диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.
Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб й транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.
Додамо
В Україні з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.
14 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців із закликом зберігати спокій та вірити Збройним силам. Також глава МВС пообіцяв жорстку реакцію на спроби дестабілізації ситуації у країні.