Правоохранители разоблачили нарколабораторию в Полтавской области

После сообщения о возможном изготовления наркотических веществ одним из жителей области местная полиция начала оперативно-розыскные следственные действия. В ходе расследования правоохранители обоснованно подозревают в причастности к наркопреступлений местного 34-летнего мужчину. 30 мая оперативники управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Лубенского местной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту жительства и в гараже фигуранта.



В ходе проведения обысков изъяты различные приборы и ингредиенты для изготовления наркотиков с остатками наркотических веществ. Также изъяты бутылки и стеклянные банки с жидкостями, похожими на наркотические, емкости с кислотой, полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом внешне похожим на психотропное средство амфетамин. Кроме того, изъято большое количество разнообразных колб, пробирок, трубок, спиралей, канистр, мерительной стаканов, наркотические средства похожи на "каннабис" и "амфетамин" и другие.



Все изъятое направлено на экспертное исследование.



В рамках уголовных производств, открытых по ч.2 ст.307 (Сбыт наркотиков), ч.2 ст.309 (Хранение наркотиков), ч.1 ст.310 (Выращивание наркосодержащих растений), ч.1 ст. 313 (Присвоение оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества.



Напомним, сотрудники Управления СБ Украины в Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность нарколаборатории с производства метадона.