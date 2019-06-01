Правоохоронці викрили нарколабораторію на Полтавщині

Після повідомлення про можливе виготовлення наркотичних речовин одним із мешканців області місцева поліція розпочала оперативно-розшукові слідчі дії. У ході розслідування правоохоронці обґрунтовано запідозрили у причетності до наркозлочинів місцевого 34-річного чоловіка. 30 травня оперативники управління протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Лубенської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за місцем проживання та в гаражі фігуранта.



У ході проведення обшуків вилучені різноманітні прилади та інгредієнти для виготовлення наркотиків із залишками наркотичних речовин. Також вилучені пляшки й скляні банки із рідинами, схожими на наркотичні, ємності із кислотою, поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною зовні схожою на психотропний засіб амфетамін. Крім того, вилучено велику кількість різноманітних колб, пробірок, трубок, спіралей, каністр, мірильних стаканів, наркотичні засоби схожі на "канабіс" та "амфетамін" тощо.



Усе вилучене направлено на експертне дослідження.



У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.307 (Збут наркотиків), ч.2 ст.309 (Зберігання наркотиків), ч.1 ст.310 (Вирощування нарковмісних рослин), ч.1 ст. 313 (Привласнення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6-ти до 10-ти років із конфіскацією майна.



Нагадаємо, співробітники Управління СБ України в Черкаській області викрили та блокували діяльність нарколабораторії із виробництва метадону.