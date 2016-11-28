Правоохранители разоблачили международный канал продажи наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полиция ликвидировала международный канал продажи наркотических средств и психотропов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
Правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной наркогруппировки.
Ее участники наладили контрабандный канал поставки психотропных веществ в особо крупных размерах. "Товар" поступал из Китайской Народной Республики на территорию Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. В дальнейшем опасные вещества сбывались с помощью сети Интернет.
В семи областях Украины провели 15 обысков, задержали десять членов указанной группы, в частности - и ее организатора.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. По ценам черного рынка их стоимость составляет более семи миллионов гривен.
Продажа наркотиков и психотропов осуществлялась оптовыми партиями с помощью почтовых отправлений в более чем 20 регионов Украины. Ежемесячный объем реализованной наркодилерами "продукции" мог достигать 30 таких отправлений. При этом, содержание отправлений тщательно маскировали: запрещенные вещества клали к предметам бытового потребления, разнообразную оргтехнику.
В Кременчуге (Полтавская область) полиция ликвидировала логистический центр оптового интернет-магазина. На его склад поступали почтовые отправления из КНР с содержанием наркотических средств и психотропных веществ. На этом же складе осуществлялось их хранение, фасовка, сокрытие и маскировка в предметах бытового обихода и дальнейшая пересылка участникам преступной группы в другие города Украины.
Задержаны десять человек, пятерым сообщили о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.