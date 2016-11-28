Правоохоронці викрили міжнародний канал продажу наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Поліція ліквідувала міжнародний канал продажу наркотичних засобів та психотропів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Правоохоронці задокументували діяльність організованого злочинного наркоугруповання.
Його учасники налагодили контрабандний канал постачання психотропних речовин в особливо великих розмірах. “Товар” надходив з Китайської Народної Республіки на територію України, Республіки Білорусь та Російської Федерації. В подальшому небезпечні речовини збувалися за допомогою мережі Інтернет.
В семи областях України проведено 15 обшуків, затримано десять членів зазначеної групи, зокрема — і її організатора.
У результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено понад 15 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин. За цінами чорного ринку їх вартість становить понад сім мільйонів гривень.
Продаж наркотиків та психотропів здійснювався оптовими партіями за допомогою поштових відправлень до більш ніж 20-ти регіонів України. Щомісячний обсяг реалізованої наркодилерами “продукції” міг сягати 30 таких відправлень. При цьому, вміст відправлень ретельно маскувався: заборонені речовини вкладалися до предметів побутового вжитку, різноманітної оргтехніки.
У місті Кременчук (Полтавська область) поліція ліквідувала логістичний центр оптового інтернет-магазину. На його склад надходили поштові відправлення з КНР з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин. На цьому ж складі здійснювалось їх зберігання, фасування, приховування та маскування у предметах побутового вжитку та подальше пересилання учасникам злочинної групи у інші міста України.
Затримано десять осіб, п’ятьомз них повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.