Правоохранители разоблачили двух судей-взяточников из Днепра

“Правоохранительными органами установлено, что двое судей одного из районных судов города Днепра, используя свое служебное положение, требовали от обвиняемого по уголовному делу неправомерную выгоду за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы в размере 30 тыс. Долларов США. При этом деньги непосредственно должна была получить судья, пять лет назад уже приняла по этому же делу обвинительный приговор, но он был отменен апелляционным судом. Часть средств она должна была передать коллеге, который осуществлял новый розг яд дела, за принятие им "нужного“ решения", - написал Н.Холодницький.

По его словам, поскольку статья Уголовного кодекса Украины, по которой судили человека, не предусматривала возможности смягчения наказания, судьи обязались после получения денег повлиять на работников прокуратуры, которые поддерживали публичное обвинение в этом деле — убедить их изменить его, переквалифицировав на статью УК Украины с более мягким наказанием и отказаться от дальнейшего внесения апелляционных жалоб на принятый таким образом незаконный приговор.

“Противоправная деятельность судей разоблачен сегодня во время контролируемого правоохранителями получения одной из них части денежных средств в сумме 16 тыс. долларов США”, — добавил он.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины как вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение действий с использованием предоставленной ему власти и по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Законом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы НАБУ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП.

Проводятся предусмотренные законом первоочередные следственные действия, готовятся соответствующие документы в Высший Совет Правосудия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд в марте этого года 6 обвинительных актов и согласовала 13 сообщений о подозрении .