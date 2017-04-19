Правоохоронці викрили двох суддів-хабарників з Дніпра

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. САП за матеріалами СБУ разом з детективами НАБУ встановили, що двоє суддів одного з районних судів Дніпра вимагали від обвинуваченого 30 тис. доларів хабара. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у Facebook, передає УНН.

"Правоохоронними органами встановлено, що двоє суддів одного з районних судів міста Дніпра, використовуючи своє службове становище, вимагали від обвинуваченого у кримінальній справі неправомірну вигоду за призначення покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі в розмірі 30 тис. доларів США. При цьому гроші безпосередньо мала отримати суддя, яка п’ять років тому уже ухвалила у цій же справі обвинувальний вирок, але його було скасовано апеляційним судом. Частину коштів вона повинна була передати колезі, який здійснював новий розгляд справи, за ухвалення ним «потрібного» рішення", - написав Н.Холодницький.

За його словами, оскільки стаття Кримінального кодексу України, за якою судили особу, не передбачала можливості пом’якшення покарання, судді зобов’язувались після одержання грошей вплинути на працівників прокуратури, які підтримували публічне обвинувачення в цій справі – переконати їх змінити його, перекваліфікувавши на статтю КК України із більш м’яким покаранням та відмовитись від подальшого внесення апеляційних скарг на ухвалений таким чином незаконний вирок.

"Протиправну діяльність суддів викрито сьогодні під час контрольованого правоохоронцями отримання однією з них частини грошових коштів у сумі 16 тисяч доларів США", - додав він.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України як вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій з використанням наданої їй влади та за ч. 2 ст. 369-2 КК України як одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Законом за такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Наразі проводяться передбачені законом першочергові слідчі дії, готуються відповідні документи до Вищої Ради Правосуддя та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду у березні цього року 6 обвинувальних актів і погодила 13 повідомлень про підозру.

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