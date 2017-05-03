Правоохранители искали взрывчатку в поликлинике в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня правоохранители получили сообщение о заминировании поликлиники Светловодской ЦРБ. Однако, информация не подтвердилась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ГУ НП в области Сергей Кондрашенко, сообщает УНН.
"Информация о "заминировании" Центральной районной больницы города Светловодск не нашла своего подтверждения. В результате обследования взрывчатых веществ в здании и поблизости не обнаружено", - говорится в заметке.
Согласно информации, работникам полиции уже удалось установить личность гражданина, подавшего в полицию заведомо ложное сообщение. Это 44-летний местный житель. Мужчина звонил с собственного мобильного и еще до приезда полиции пытался выйти из своей квартиры не через дверь, а балкон.
Сейчас с ним общаются правоохранители и врачи, ведь, по предварительной информации, лицо находится на медицинских учетах.
Напомним, 2 мая в Одессе дважды "минировали" Куликово поле.