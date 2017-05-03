Правоохранители искали взрывчатку в поликлинике в Кировоградской области

"Информация о "заминировании" Центральной районной больницы города Светловодск не нашла своего подтверждения. В результате обследования взрывчатых веществ в здании и поблизости не обнаружено", - говорится в заметке.

Согласно информации, работникам полиции уже удалось установить личность гражданина, подавшего в полицию заведомо ложное сообщение. Это 44-летний местный житель. Мужчина звонил с собственного мобильного и еще до приезда полиции пытался выйти из своей квартиры не через дверь, а балкон.

Сейчас с ним общаются правоохранители и врачи, ведь, по предварительной информации, лицо находится на медицинских учетах.

Напомним, 2 мая в Одессе дважды "минировали" Куликово поле.