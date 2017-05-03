Правоохоронці шукали вибухівку в поліклініці на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про замінування поліклініки Світловодської ЦРЛ. Однак, інформація не підтвердилася. Про це на своїй сторінці у Facebook поінформував керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко, повідомляє УНН.
“Інформація про „замінування“ центральної районної лікарні міста Світловодськ не знайшла свого підтвердження. В результаті обстеження вибухових речовин у будівлі та поблизу не виявлено”, — йдеться в дописі.
Згідно з інформацією, працівникам поліції вже вдалося встановити особу громадянина, який подав до поліції завідомо неправдиве повідомлення. Це 44-річний місцевий житель. Чоловік телефонував із власного мобільного і ще до приїзду поліції намагався вийти зі своєї квартири не через двері, а балкон.
Наразі з ним спілкуються правоохоронці і лікарі, адже, за попередньою інформацією, особа перебуває на медичних обліках.
Нагадаємо, вчора в Одесі двічі “мінували” Куликове поле.