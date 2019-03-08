Правоохранители разыскивают 4 беглецов из исправительных колоний
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сейчас в розыске находятся 4 осужденных, совершивших побег из исправительных колоний. Об этом сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В настоящее время в розыске находятся 4 осужденных, совершивших побег из исправительных колоний, 2 человека, которые совершили побеги из следственных изоляторов, и 6, осужденных к ограничению свободы, которые самовольно покинули пределы исправительных центров", - говорится в ответе.
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Напомним, в прошлом году из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ДКВС Украины было совершено 28 побегов, из которых 26 совершено осужденными и 2 - лицами, взятыми под стражу.
Как сообщал УНН, обвиняемого в совершении кражи, который исчез из зала Шполянского районного суда в Черкасской области, поймали в тот же день.