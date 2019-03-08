Правоохоронці розшукують 4 втікачів з виправних колоній
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Наразі у розшуку перебувають 4 засуджених, які скоїли втечі з виправних колоній. Про це повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит журналіста УНН.
"На даний час у розшуку перебувають 4 засуджених, які скоїли втечі з виправних колоній, 2 особи, які скоїли втечі зі слідчих ізоляторів, та 6 осіб, засуджених до обмеження волі, які самовільно залишили межі виправних центрів", - йдеться у відповіді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції в'язень втік з в'язниці за допомогою мотузяних сходів
Нагадаємо, торік з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України було скоєно 28 втеч, з яких 26 скоєно засудженими та 2 - особами, узятими під варту.
Як повідомляв УНН, обвинуваченого у вчиненні крадіжки, який зник із зали Шполянського районного суду у Черкаській області, спіймали в той же день.