Правоохранители проводят обыски у Антония Паканыча из УПЦ МП - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правоохранители пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканыча). Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Детали
Так, сообщается, что продолжаются обыски у управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканыча). Известно, что он также владелец российского паспорта.
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Тем временем за антиукраинскую деятельность Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии украинской православной церкви московского патриархата.
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.