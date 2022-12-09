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Правоохранители проводят обыски у Антония Паканыча из УПЦ МП - источник

Правоохранители проводят обыски у Антония Паканыча из УПЦ МП - источник

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правоохранители пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканыча). Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Детали

Так, сообщается, что продолжаются обыски у управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканыча). Известно, что он также владелец российского паспорта.

Дополнение

Тем временем за антиукраинскую деятельность Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии украинской православной церкви московского патриархата.

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

9 декабря СБУ пришла с проверкой в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ МП в Борисполе Киевской области.

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