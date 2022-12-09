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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18084 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Правоохоронці проводять обшуки в Антонія Паканича з УПЦ МП - джерело

Правоохоронці проводять обшуки в Антонія Паканича з УПЦ МП - джерело

Київ • УНН

 • 1456347 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Правоохоронці прийшли з обшуками до керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Так, повідомляється, що наразі тривають обшуки у керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Відомо, що він також є власником російського паспорту.

Доповнення

Тим часом, за антиукраїнську діяльність Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії української православної церкви московського патріархату.

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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