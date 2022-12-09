Правоохоронці проводять обшуки в Антонія Паканича з УПЦ МП - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Правоохоронці прийшли з обшуками до керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Деталі
Так, повідомляється, що наразі тривають обшуки у керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Відомо, що він також є власником російського паспорту.
Доповнення
Тим часом, за антиукраїнську діяльність Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії української православної церкви московського патріархату.
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.
9 грудня СБУ прийшла з перевіркою до Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі Київської області.