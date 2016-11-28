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Правоохранители провели 40 обысков по делу незаконной добычи марганцевой руды в Днепропетровской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители провели 40 обысков по делу незаконной добычи марганцевой руды на территории Днепропетровской области и изъяли более 4,4 млн гривен и 25 единиц оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции.

Правоохранители провели 40 обысков по делу незаконной добычи марганцевой руды в Днепропетровской области

Оперативники совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины установили группу лиц, организовавших незаконную добычу марганцевой руды. В состав группы входили 7 человек, которые осуществляли деятельность без разрешительных и регистрационных документов на территории города Марганец и города Покров.

Установлено, что суточная мощность обогатительных фабрик составляла около 200 тонн. Легализовали марганцевую руду через подконтрольные участникам группы общества. В дальнейшем реализовывали полезные ископаемые металлургическим заводам Днепропетровской и Запорожской областей.

ГПУ было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на территориях обогатительных фабрик и офисах предприятий. Изъяли 110,5 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 1,3 миллиона гривен, 24 единицы оружия, пулемет "Максим", тысячи патронов калибра 7,62, а также печати предприятий, черновые записи по перевозке и обогащению руды, компьютерную технику, избирательные бюллетени за 2012 год.

Работники Нацполиции и ГПУ проводят дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по разоблачению всех лиц, причастных к этой деятельности.

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