Правоохоронці провели 40 обшуків через незаконний видобуток марганцевої руди на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці провели 40 обшуків у справі незаконного видобування марганцевої руди на території Дніпропетровщини та вилучили понад 4,4 млн гривень та 25 одиниць зброї. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції.
Оперативники спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України встановили групу осіб, які організували незаконний видобуток марганцевої руди. До складу групи входило 7 осіб, які здійснювали діяльність без дозвільних та реєстраційних документів на території міста Марганець та міста Покров.
Встановлено, що добова потужність збагачувальних фабрик складала близько 200 тонн. Легалізували марганцеву руду через підконтрольні учасникам групи товариства. В подальшому реалізовували корисні копалини металургійним заводам Дніпропетровської та Запорізької областей.
ГПУ було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр), ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, на територіях збагачувальних фабрик та офісах підприємств. Було вилучено110,5 тисяч доларів, 10 тисяч євро, 1,3 мільйони гривень, 24 одиниці зброї, кулемет “МАКСИМ”, тисячу патронів калібру 7.62, а також печатки підприємств, чорнові записи щодо перевезення та збагачення руди, комп’ютерну техніку, виборчі бюлетені за 2012 рік.
Працівники Нацполіції та ГПУ проводять подальші слідчо-оперативні заходи щодо викриття всіх осіб, причетних до цієї діяльності.