Правоохранители пришли с обысками в "Киевзеленстрой" - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой» относительно деятельности подрядных организаций. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение КГГА.
Детали
«Сегодня, 1 ноября, сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой», - говорится в сообщении.
В КГГА отмечают, что «Киевзеленстрой» предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке.
Дополнение
В августе Киевская городская прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещениях “Киевзеленстроя” и подрядных организациях по делу о растрате государственных средств.