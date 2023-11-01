Правоохранители пришли с обысками в "Киевзеленстрой" - КГГА

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 34519 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 17914 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 43400 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 143310 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 53399 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 108710 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161716 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153302 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154440 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159906 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 64015 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 67289 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 62234 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 81030 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23354 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 34477 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 81510 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 143250 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 245493 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 297851 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23674 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47796 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46687 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59757 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80750 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Правоохранители пришли с обысками в "Киевзеленстрой" - КГГА

Киев • УНН

 • 197408 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой» относительно деятельности подрядных организаций. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение КГГА.

Правоохранители пришли с обысками в "Киевзеленстрой" - КГГА

Детали

«Сегодня, 1 ноября, сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой», - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что «Киевзеленстрой» предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке.

Дополнение

В августе Киевская городская прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещениях “Киевзеленстроя” и подрядных организациях по делу о растрате государственных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68