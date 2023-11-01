Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київзеленбуду" - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співробітники прокуратури проводять обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» щодо діяльності підрядних організацій. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення КМДА.
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«Сьогодні, 1 листопада, співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва проводять обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд», - йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначають, що «Київзеленбуд» надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.
Доповнення
У серпні Київська міська прокуратура спільно з Нацполіцією та СБУ провели обшуки в приміщеннях “Київзеленбуду” та підрядних організаціях у справі щодо розтрати державних коштів.