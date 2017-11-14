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Правоохранители пришли с обысками в филиал "Львовской железной дороги"

Правоохранители пришли с обысками в филиал "Львовской железной дороги"

Киев  •  УНН

 • 9769 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с СБУ проводят обыски в административных помещениях регионального филиала "Львовская железная дорога", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, обыски проводятся в связи с расследованием уголовного производства о растрате денежных средств открытого акционерного общества "Укрзализныця" и ее структурными подразделениями.

В сообщении также отмечается, что к этому обыски проведены на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала "Южная железная дорога", в самом филиале "Южная железная дорога", ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо "Тернополь" регионального филиала "Львовская железная дорога".

"Во время обысков изъяты документы, подтверждающие перечисление Частным акционерным обществом "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн грн под видом получения запчастей для ремонта на заказ региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" дизельных двигателей для дизель-поездов и за услуги по их стендовым испытаниям", - говорится в сообщении.

В ГПУ также отметили, что по результатам досудебного расследования заместителю председателя правления ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Администрации этого предприятия вручено вызов о необходимости явки руководителя для решения вопроса об объявлении и ему подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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По результатам дальнейшего анализа документов будет решен вопрос об объявлении подозрения материально ответственным лицам региональных филиалов "Южная железная дорога", "Львовская железная дорога" и их структурных подразделений.

Директору и основателю указанного ООО с признаками фиктивности объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Последняя вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала и способствует следствию в его раскрытии.

Справка: санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает возможность лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Санкция ч. 2 ст. 205 УК Украины предусматривает наказание штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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