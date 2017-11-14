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Правоохоронці прийшли із обшуками у філію “Львівської залізниці”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітники Генеральної прокуратури спільно з СБУ проводять обшуки в адміністративних приміщеннях регіональної філії “Львівська залізниця”, передає УНН із посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомили у прес-службі ГПУ, обшуки проводяться у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження про розтрату грошових коштів Публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця” та її структурними підрозділами.

У повідомленні також зазначено, що до цього обшуки проведено на територіях виробничих підрозділів “Моторвагонне депо Полтава” регіональної філії “Південна залізниця”, у самій філії “Південна залізниця”, ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, виробничому підрозділі “Моторвагонне депо “Тернопіль” регіональної філії “Львівська залізниця”.

“Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують перерахування Приватним акціонерним товариством „Дніпропетровський тепловозоремонтний завод“ на рахунки одного із ТОВ, яке має ознаки фіктивності, грошових коштів у сумі понад 68 млн грн під виглядом отримання запчастин для ремонту на замовлення регіональних філій „Львівська залізниця“, „Південна залізниця“ дизельних двигунів для дизель-поїздів та за послуги з їх стендових випробувань”, - йдеться у повідомленні.

У ГПУ також відзначили, що за результатами досудового розслідування заступнику голови правління ПрАТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод” оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Адміністрації цього підприємства вручено виклик про необхідність явки керівника для вирішення питання про оголошення і йому підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.

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За результатом подальшого аналізу документів буде вирішено питання щодо оголошення підозри матеріально відповідальним особам регіональних філій “Південна залізниця”, “Львівська залізниця” та їх структурних підрозділів.

Директору та засновнику вказаного ТОВ з ознаками фіктивності оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Остання вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала та сприяє слідству у його розкритті.

Довідка: санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає можливість позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 2 ст. 205 КК України передбачає покарання штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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