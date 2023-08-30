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Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху шелкову в уклонении от уплаты налогов

Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху шелкову в уклонении от уплаты налогов

Киев • УНН

 • 402229 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху михаилу шелкову в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества полученного преступным путем. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, российский подсанкционный олигарх михаил шелков является заместителем и конечным бенефициаром российской корпорации – одного из крупнейших в мире производителей титана, которая, в свою очередь, входит в состав корпорации «Ростех» рф.

С 2012 года он владел на территории Украины горно-обогатительным комбинатом, который осуществлял добычу в Днепропетровской области стратегического титаносодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров как военного, так и двойного назначения.

Следователи установили, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из европейских стран. С целью обеспечения потребностей подконтрольных и связанных с ним российских предприятий, Шелков создал организованную преступную группу, в состав которой вошли трое граждан Украины – бывший директор горно-обогатительного комбината, бенефициар и директор предприятия с местом регистрации в Республике Австрия.

«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья у ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в россию.

Такая схема действовала до полномасштабного вторжения рф. Общая стоимость реализованной продукции была умышленно занижена более чем на 78 млн грн. Это привело к потерям госбюджета Украины в виде неуплаты налога на прибыль в сумме более 14 млн грн. Таким образом в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
• 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
• 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Поскольку фигурант находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним

В июне этого года следователи Службы безопасности сообщили шелкову о подозрении по другому эпизоду незаконной деятельности. Тогда подозрение было объявлено в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Тогда украинская спецслужба установила, что шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в рф для нужд российского военно-промышленного комплекса.

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