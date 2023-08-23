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Суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха молчанова

Суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха молчанова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції України та стягнув в дохід держави корпоративні права ТОВ «АЕРОК», яка входить до групи компаній російського олігарха андрія молчанова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

Зазначається, що ТОВ «Аерок »входить до групи компаній «Група ЛСР» російського олігарха. Це товариство - один із найбільших виробників продукції з газобетону та бетону. Воно постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів.

Компанія «АЕРОК» володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області.

За даними слідства, отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з рф.

Повідомляється, що андрій молчанов є колишнім членом «совета федерации федерального собрания рф».
За даними слідства, «Група ЛСР» є великим платником податків на території країни-агресора. Також вона бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом російських військових,яких мобілізували для війни в Україні. Крім того інвестує в будівництво житла для військовослужбовців рф.

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Рішенням суду націоналізовано статутний капітал «АЕРОК» на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.

Відкрито кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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