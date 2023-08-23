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Суд взыскал в доход государства компанию российского олигарха молчанова

Суд взыскал в доход государства компанию российского олигарха молчанова

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства корпоративные права ООО «АЭРОК», которая входит в группу компаний российского олигарха андрея молчанова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

Отмечается, что ООО «Аэрок »входит в группу компаний «Группа ЛСР» российского олигарха. Это общество - один из крупнейших производителей продукции из газобетона и бетона. Оно поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов.

Компания «АЭРОК» владеет двумя газобетонными заводами в Украине в Обухове и Березани Киевской области.

По данным следствия, полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую «материнскую компанию» из рф.

Сообщается, что андрей молчанов является бывшим членом «совета федерации федерального собрания рф».
По данным следствия, «Группа ЛСР» является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Также она активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем российских военных, которых мобилизовали для войны в Украине. Кроме того инвестирует в строительство жилья для военнослужащих рф.

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Решением суда национализирован уставный капитал «АЭРОК» на 437,5 млн грн, 24 объекта имущества на Киевщине и Львовщине, денежные средства на счетах и изъятая готовая продукция.

Открыто уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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