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Правоохоронці склали повідомлення про підозру російському олігарху, ексвласнику українського приватного банку

Правоохоронці склали повідомлення про підозру російському олігарху, ексвласнику українського приватного банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху, колишньому бенефіціарному власнику українського банку. Він підозрюється у відмиванні 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокуратури та Бюро економічної безпеки України. Ідеться про російського олігарха Михайла Фрідмана.

Деталі

За даними слідства, російський олігарх, який має громадянство рф та Ізраїлю, контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять також кіпрські компанії та раніше входив український приватний банк.

російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Із залученням підконтрольних йому засновників та керівників цих компаній він вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у рф.

У 2021 році право власності на ці торгові знаки переоформлено на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості застосування умов пільгового оподаткування.

В такий спосіб підозрюваний разом з іншими співучасниками забезпечив умисне ухилення від сплати податків в Україні. Зазанчається, що він разом з компаньйонами-росіянами, відмили активи компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Крім того, підконтрольні йому керівники офшорних компаній підробили офіційні та реєстраційні документи українського товариства, а саме попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав – частки в статутному капіталі цього товариства.

Його директором була підставна та підконтрольна олігарху особа. Таким чином, керівники офшорних компаній сприяли російському олігарху у вчиненні фінансових операцій з коштами та правочину з майном підконтрольних компаній.

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Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Досудове розслідування звійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі власник банку перебуває за межами України. Стосовно нього застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.

Під час розслідування накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.

Наприкінці липня цього року Уряд націоналізував зазначений банк.

Доповнення

Міхайло Фрідман є одним з найвідоміших російських бізнесменів, який заробив мільярди в банківській, нафтовій та роздрібній торгівлі. Після того, як він і його партнери привласнили 14 мільярдів доларів від продажу нафтової компанії контрольованій державою "Роснефти" в 2013 році, він переїхав до Великої Британії, щоб заснувати фірму прямих інвестицій, яка інвестує в бізнес по всьому світу.
ЄС і Великобританія наклали санкції на Фрідмана і його партнерів незабаром після початку вторгнення в лютому минулого року, заморозивши його активи.

Нагадаємо 

22 липня було підписано договір купівлі-продажу акцій АТ "СЕНС БАНК", держава стала власником банку.

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