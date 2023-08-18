Правоохранители составили сообщение о подозрении российскому олигарху, экс-владельцу украинского частного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского банка. Он подозревается в отмывании 1,2 млн долларов США и 1, 93 млн евро и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокуратуры и Бюро экономической безопасности Украины. Речь идет о российском бизнесмене Михаиле Фридмане.
Детали
По данным следствия, российский олигарх, имеющий гражданство рф и Израиля, контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк.
российский бизнесмен был владельцем опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.
С привлечением подконтрольных ему учредителей и руководителей этих компаний он вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, которые ранее принадлежали материнскому банку в рф.
В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформлено на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения.
Таким образом подозреваемый вместе с другими соучастниками обеспечил умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине. Отмечается, что он вместе с компаньонами-россиянами, отмыли активы компаний на общую сумму более 1 млрд гривен.
Кроме того, подконтрольные ему руководители оффшорных компаний подделали официальные и регистрационные документы украинского общества, а именно предварительный договор купли-продажи корпоративных прав – доли в уставном капитале этого общества.
Его директором было подставное и подконтрольное олигарху лицо. Таким образом, руководители оффшорных компаний способствовали российскому олигарху в совершении финансовых операций со средствами и сделки с имуществом подконтрольных компаний.
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Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.
Досудебное расследование проводится в уголовном производстве по признакам правонарушений: умышленное уклонение от уплаты налогов и легализация средств имущества, полученного преступным путем.
Сейчас владелец банка находится за пределами Украины. В отношении него применены персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции.
В ходе расследования наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.
В конце июля этого года Правительство национализировало указанный банк.
Дополнение
Михаил Фридман является одним из самых известных российских бизнесменов, заработавшим миллиарды в банковской, нефтяной и розничной торговле. После того, как он и его партнеры присвоили 14 миллиардов долларов от продажи нефтяной компании контролируемой государством "Роснефти" в 2013 году, он переехал в Великобританию, чтобы основать фирму прямых инвестиций, которая инвестирует в бизнес по всему миру.
ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала вторжения в феврале прошлого года, заморозив его активы.
Напомним
22 июля был подписан договор купли-продажи акций АО "СЕНС БАНК", государство стало собственником банка.