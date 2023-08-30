Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху шелкову в ухиленні від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху михайлу шелкову у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, російський підсанкційний олігарх михайло шелков є заступником та кінцевим бенефіціаром російської корпорації – одного із найбільших у світі виробників титану, яка, в свою чергу, входить до складу корпорації «Ростех» рф.
З 2012 року він володів на території України гірничо-збагачувальним комбінатом, який здійснював видобування в Дніпропетровській області стратегічної титановмісної сировини, що використовується при виготовленні товарів як військового, так і подвійного призначення.
Слідчі встановили, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній із європейських країн. З метою забезпечення потреб підконтрольних і пов’язаних з ним російських підприємств, шелков утворив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли троє громадян України – колишній директор гірничо-збагачувального комбінату, бенефіціар і директорка підприємства з місцем реєстрації у Республіці Австрія.
«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.
Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф. Загальна вартість реалізованої продукції була умисно занижена на понад 78 млн грн. Це призвело до втрат держбюджету України у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.
На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
• 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
• 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо
У червні цього року слідчі Служби безпеки повідомили шелкову про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Тоді українська спецслужба встановила, що шелков приховано постачає українську титанову сировину до рф для потреб російського військово-промислового комплексу.
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