Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра юстиции Украины, который допустил растрату имущества на более 10 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Виталии Василике.
Детали
До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области.
Вместо того, чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По оценкам, разница составляла более 10 млн грн. При этом покупатели были напрямую связаны с прошлым владельцем этого же предприятия.
Экс-чиновнику сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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