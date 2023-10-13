Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику голови Мін'юсту у розтраті понад 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Віталія Василика.
Деталі
До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.
Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.
Ексчиновнику повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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