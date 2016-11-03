Правоохранители предотвратили нападение на жителя Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители предупредили разбойное нападение на жителя Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Вчера, 2 ноября, правоохранители предотвратили совершение разбойного нападения, задержав четырех фигурантов непосредственно во время его совершения.
Установлено, что ночью указанные вооруженные лица проникли в дом гражданина в Березовском районе Одесской области, во время чего были задержаны.
Во время спецоперации нападающие оказывали сопротивление стражам порядка, используя ножи. В связи с этим было применено огнестрельное оружие и ранен один из нападавших. На месте происшествия ему была оказана первичная медицинская помощь.
У указанных лиц обнаружено и изъято пять патронов от пистолета "Форт", боевую гранату, пистолет неизвестной марки, ножи, маски-балаклавы.
В отношении преступников открыто уголовное производство по ч.1 ст.14 (приготовление к совершению преступления) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины
Продолжаются первоочередные следственные действия.