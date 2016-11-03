Правоохоронці попередили напад на жителя Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці попередили розбійний напад на жителя Одещини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Вчора, 2 листопада, правоохоронці попередили скоєння розбійного нападу, затримавши чотирьох фігурантів безпосередньо під час його вчинення.
Встановлено, що вночі вказані озброєні особи проникли у будинок громадянина у Березівському районі Одещини, під час чого були затримані.
Під час спецоперації нападники чинили опір правоохоронцям, використовуючи ножі. У зв’язку із цим було застосовано вогнепальну зброю та поранено одного з нападників. На місці події йому надано первинну медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні.
У вказаних осіб виявлено та вилучено п’ять патронів від пістолета «Форт», бойову гранату, пістолет невідомої марки, ножі, маски-балаклави.
Щодо злочинців відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.14 (готування до вчинення злочину) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України
Тривають першочергові слідчі дії.