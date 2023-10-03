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Правоохранители нейтрализовали на Николаевщине одну из крупнейших агентурных сетей рф за время войны

Правоохранители нейтрализовали на Николаевщине одну из крупнейших агентурных сетей рф за время войны

Киев • УНН

 • 3543544 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Служба безопасности провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, которые работали на фсб, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории южного региона. Также они корректировали воздушные атаки рф по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

Именно по их наводке, как сообщается, российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибло 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в фсб через «связного’». Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматий»).

Отмечается, что в июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

В ходе расследования преступных действий «Лохматого» было установлено, что по указанию фсб он дистанционно создал на территории николаевщины собственную агентуру.

В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Telegram-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные.

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В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры «Лохматого» и задержали их по разным местам пребывания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти’пяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Самому Лебедеву дополнительно инкриминируется по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111.

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