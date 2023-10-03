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Правоохоронці нейтралізували на Миколаївщині одну із найбільших агентурних мереж рф за час війни

Правоохоронці нейтралізували на Миколаївщині одну із найбільших агентурних мереж рф за час війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на фсб, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки рф по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

Саме за їхнім наведенням, як повідомляється, російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до фсб через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»).

Зазначається, що у червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування злочинних дій «Лохматого» було встановлено, що за вказівкою фсб він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру.

До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Telegram-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.

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У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» і затримали їх за різними місцями перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.

Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111.

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