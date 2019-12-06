Правоохранители не могут провести осмотр в одесском колледже - пожар не ликвидирована

“В настоящее время есть сложность проведения осмотра места происшествия в том плане, что до сих пор пожар полностью не погашен. Как мне докладывали, по состоянию на сейчас начали ее тушить водой, и следователи прекратили осмотр места происшествия. Устанавливаются все лица, которые в то время находились в помещении здания, устанавливаются обстоятельства, на которых этажах кто где находился”, — сказал Шайхет.

Он напомнил, что на данном этапе внесены в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст. 270. Указанное производство расследуется следственным управлением.

“У пострадавших лиц и лиц, что сообщили об исчезновении их родственников, с ними проводятся следственные действия и отбираются соответствующие образцы для проведения медицинских экспертиз”, — добавил учебных следственного управления.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших была студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.