Правоохоронці не можуть провести огляд в одеському коледжі – пожежа не ліквідована
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В одеському коледжі станом на 09:00 ранку п’ятниці існує складність проведення огляду місця події правоохоронцями через те, що пожежа досі повністю не погашена. Про це під час координаційної наради у п’ятницю заявив начальних слідчого управління національної поліції Одеської області Сергій Шайхет, передає кореспондент УНН.
“На даний час є складність проведення огляду місця події в тому плані що до сих пір пожежа повністю не погашена. Як мені доповідали, станом на зараз почали її тушити водою, і слідчі припинили огляд місця події. Встановлюються всі особи, які на той час перебували в приміщенні будівлі, встановлюються обставини, на яких поверхах хто де знаходився”, — сказав Шайхет.
Він нагадав, що на даному етапі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ч.2 ст. 270. Вказане провадження розслідується слідчим управлінням.
“У потерпілих осіб і осіб, що повідомили про зникнення їх родичів, з ними проводяться слідчі дії та відбираються відповідні зразки для проведення медичних експертиз”, — додав начальних слідчого управління.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.