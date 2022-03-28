Правоохранители имеют доказательства вражеского применения кассетных снарядов в двух областях

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"Я бы пока не говорила, пока мы не имеем конкретных доказательств (по Киевской области - ред.). Но что касается других регионов - мы имеем доказательства. Мы имеем доказательства в Одесской области, мы имеем доказательства в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные бомбы, кассетные снаряды. По Киеву - мы работаем", - сказала Генпрокурор.

По ее словам, правоохранители видят, благодаря работе СМИ в том числе, информацию о применении и другого запрещенного оружия.

Дополнение

Более чем 100 стран запретили их использование и подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Россия, однако, к соглашению не присоединилась.

Ранее в НАТО заявили, что россия сбрасывает кассетные бомбы и другие виды запрещенного оружия на территорию Украины.