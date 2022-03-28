Правоохоронці мають докази ворожого застосування касетних снарядів у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Правоохоронці мають докази ворожого застосування заборонених касетних снарядів в Одеській та Херсонській областях. Про це на брифінгу у понеділок повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
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«Я б поки не говорила, поки ми не маємо конкретних доказів (щодо Київської області – ред.). Але що стосується інших регіонів – ми маємо докази. Ми маємо докази в Одеській області, ми маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди… По Києву – ми працюємо», - сказала Генпрокурор.
З її слів, правоохоронці бачать, завдяки роботі ЗМІ у тому числі, інформацію про застосування й іншої забороненої зброї.
Доповнення
Більше ніж 100 країн заборонили їх використання і підписали Конвенцію з касетних боєприпасів. Росія, однак, до Угоди не приєдналася.
Раніше в НАТО заявили, що Росія скидає касетні бомби та інші види забороненої зброї на територію України.