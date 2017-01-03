Правоохранители ликвидировали в Кропивницком подпольный водочный цех
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность подпольного производства контрафактной ликероводочной продукции в Кропивницком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что сырье для производства (спирт) злоумышленник получал из Черкасской области. Затем, в кустарных условиях, правонарушитель изготовлял водку, коньяк или настойки. Фальсификат разливался в антисанитарных условиях в пятилитровую пластиковую тару и продавался на территории Кропивницкого и области.
На месте подпольного производства правоохранители изъяли 1500 литров готовой коньячно-водочной продукции и 100 литров спирта.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.