Правоохоронці ліквідували у Кропивницькому підпільний горілчаний цех

Встановлено, що сировину для виробництва (спирт) зловмисник отримував з Черкащини. Потім, у кустарних умовах, правопорушник виготовляв горілку, коньяк або настоянки. Фальсифікат розливався в антисанітарних умовах у п’ятилітрову пластикову тару та продавався на території Кропивницького та області.

На місці підпільного виробництва правоохоронці вилучили 1500 літрів готової коньячно-горілчаної продукції та 100 літрів спирту.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.