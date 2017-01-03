Правоохоронці ліквідували у Кропивницькому підпільний горілчаний цех
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції у Кропивницькому. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що сировину для виробництва (спирт) зловмисник отримував з Черкащини. Потім, у кустарних умовах, правопорушник виготовляв горілку, коньяк або настоянки. Фальсифікат розливався в антисанітарних умовах у п’ятилітрову пластикову тару та продавався на території Кропивницького та області.
На місці підпільного виробництва правоохоронці вилучили 1500 літрів готової коньячно-горілчаної продукції та 100 літрів спирту.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.