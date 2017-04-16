Правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб "ДНР"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30048 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96054 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149462 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113753 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114803 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103534 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб "ДНР"

Правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 14775 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Накануне Пасхи правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб “ДНР” в захваченной прокуратуре. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Оперативники Бахмутского отдела полиции в ходе отработки оперативной информации задержали 32-летнего местного жителя — одного из активных участников незаконного вооруженного формирования.

“В мае 2014г. он вступил в ряды боевиков, ему доверили охрану штаба” ДНР “, который располагался в административном здании местной прокуратури. Мужчина осуществлял контроль за зданием. Охраннику „штаба“ было разрешено применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также тех граждан, которые не поддерживали идею „русского мира“. Денег новобранец за службу не получал, работал „за идею“. После того, как „командиры“ узнали о том, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя помощника коменданта „ДНР“ ”, - рассказали в полиции.

Известно, что со временем “Цыган” попросил перевести его служить на незаконно установленный блокпост в районе г.Ямполь. На этой должности он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил осмотр граждан. Все это — на безвозмездной основе, участника НВФ это не устраивало. Через месяц он уехал в РФ.

Через несколько месяцев мужчина решил вернуться: в “ДНР” он больше не хотел и приехал домой, в украинском Бахмут.

Мужчина закрылся дома и пытался никуда не выходить. Участник НВФ надеялся, что его демарш останется незамеченным. Но правоохранители в ходе комплекса оперативных действий по установлению лиц, которые причастны к НВФ и могут представлять угрозу общественной безопасности, вышли и на него.

Относительно боевика открыто уголовное производство по ст.260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины, за что грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 12 апреля задержанному в Запорожье террористу “ЛНР” избрали меру пресечения .

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