Правоохранители Бахмута задержали боевика, который охранял штаб "ДНР"

Оперативники Бахмутского отдела полиции в ходе отработки оперативной информации задержали 32-летнего местного жителя — одного из активных участников незаконного вооруженного формирования.

“В мае 2014г. он вступил в ряды боевиков, ему доверили охрану штаба” ДНР “, который располагался в административном здании местной прокуратури. Мужчина осуществлял контроль за зданием. Охраннику „штаба“ было разрешено применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также тех граждан, которые не поддерживали идею „русского мира“. Денег новобранец за службу не получал, работал „за идею“. После того, как „командиры“ узнали о том, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя помощника коменданта „ДНР“ ”, - рассказали в полиции.

Известно, что со временем “Цыган” попросил перевести его служить на незаконно установленный блокпост в районе г.Ямполь. На этой должности он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил осмотр граждан. Все это — на безвозмездной основе, участника НВФ это не устраивало. Через месяц он уехал в РФ.

Через несколько месяцев мужчина решил вернуться: в “ДНР” он больше не хотел и приехал домой, в украинском Бахмут.

Мужчина закрылся дома и пытался никуда не выходить. Участник НВФ надеялся, что его демарш останется незамеченным. Но правоохранители в ходе комплекса оперативных действий по установлению лиц, которые причастны к НВФ и могут представлять угрозу общественной безопасности, вышли и на него.

Относительно боевика открыто уголовное производство по ст.260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины, за что грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 12 апреля задержанному в Запорожье террористу “ЛНР” избрали меру пресечения .