Правоохоронці Бахмута затримали бойовика, який охороняв штаб "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Напередодні Великодня правоохоронці Бахмута затримали бойовика, який охороняв штаб “ДНР” в захопленій прокуратурі. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.
Оперативники Бахмутського відділу поліції в ході відпрацювання оперативної інформації затримали 32-річного місцевого жителя — одного з активних учасників незаконного збройного формування.
“В травні 2014 року чоловік вступив до лав бойовиків, йому довірили охорону штабу „ДНР“, який розташовувався в адміністративній будівлі місцевої прокуратури.Чоловік здійснював контроль за будівлею. Охоронцеві „штабу“ було дозволено застосовувати зброю у разі нападу на будівлю солдатів ВСУ, а також тих громадян, які не підтримували ідею „русского мира“. Грошей новобранець за службу не отримував, працював „за ідею“. Після того, як „командири“ дізналися про те, що він наймит має водійське посвідчення, він був переведений на посаду водія помічника коменданта „ДНР“”, — розповіли у поліції.
Відомо, що згодом “Циган” попросив перевести його служити на незаконно встановлений блокпост, в районі м.Ямпіль. На цій посаді він здійснював перевірку транспортних засобів, документів, а також проводив огляд громадян. Все це — на безоплатній основі, що учасника НВФ не влаштовувало. Через місяць він поїхав до РФ.
За кілька місяців чоловік вирішив повернутися: в “ДНР” він більше не хотів і приїхав додому, в український Бахмут.
Чоловік закрився вдома і намагався нікуди не виходити. Учасник НВФ сподівався, що його демарш залишиться непоміченим. Але правоохоронці в ході комплексу оперативних дій по встановленню осіб, які були причетні до НВФ і можуть становити загрозу суспільній безпеці, вийшли і на нього.
Відносно бойовика відкрито кримінальне провадження за ст.260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України, за що загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 12 квітня затриманому у Запоріжжі терористу “ЛНР” обрали запобіжний захід.