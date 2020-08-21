Правоохранительные органы РФ отрицают выявление яда в организме Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В российских правоохранительных органах заявляют, что яд не был обнаружен в организме российского оппозиционера Алексея Навального после отравления. Предыдущая версия не изменилась, речь идет об отравлении психодислептиками. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, передает УНН.
"Предыдущая версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодиcлептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело пока не возбуждено, поскольку нет данных об умышленном отравлении Навального. Он будет опрошен в рамках проверки, как только позволит состояние его здоровья.
Как сообщалось, жена российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера.
Напомним, утром 21 августа главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский сообщил, что оппозиционного российского политика Алексея Навального нельзя перевозить по состоянию его здоровья.
Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.