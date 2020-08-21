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Правоохоронні органи РФ заперечують виявлення отрути в організмі Навального

Київ • УНН

 • 9313 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У російських правоохоронних органах заявляють, що отрута не була виявлена в організмі російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння. Попередня версія не змінилася, йдеться про отруєння психодислептиками. Про це ТАСС повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, передає УНН.

Правоохоронні органи РФ заперечують виявлення отрути в організмі Навального

"Попередня версія не змінилася. Йдеться про отруєння психодиcлептиками. Більш точно можна буде сказати після постановки діагнозу і висновки лікарів", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, кримінальну справу поки не порушено, оскільки немає даних про навмисне отруєння Навального. Він буде опитаний в межах перевірки, щойно дозволить стан його здоров'я.

Як повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального заявила, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли опозиціонера.

Нагадаємо, зранку 21 серпня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський повідомив, що опозиційного російського політика Олексія навального не можна перевозити через стан його здоров'я.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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