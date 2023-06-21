Правобережье Херсонщины: Вода отошла от более чем 3100 домов

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“На правобережье Херсонщины вода отошла от более 3100 домов. И там сразу начинаем восстановительные работы!

Все работают на своих местах с утра до позднего вечера, чтобы Херсонщина как можно быстрее восстановилась после российского теракта”, - говорится в сообщении.

Детали

Уровень подтоплений в среднем снизился на 50 см, 214 дома остаются подтопленными.

Глава Херсонской ОВА сообщает, что взрывотехники обследуют территории, специалисты чинят поврежденные коммуникации, коммунальщики со спасателями убирают мусор и откачивают воду из затопленных домов.

Около 538 га обследовали взрывотехники, было обезврежено 69 мин, гранат и другой взрывчатки.

Из Полтавы в Херсон прибыли работники водоканала, которые помогают в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Эпидемиологическая ситуация на Херсонщине стабильная: никаких случаев заболеваний нет и не выявлено, как сообщает Александр Прокудин. Медицинская система готова к любым вызовам.

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Дополнение

Находясь с рабочим визитом на Херсонщине, к заседанию штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после подрыва Каховской ГЭС, присоединился Председатель ВР Украины Руслан Стефанчук.





