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Правобережье Херсонщины: Вода отошла от более чем 3100 домов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. После подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на сегодня на правом берегу Херсонской области от 3 100 домов отошла вода. Службы продолжают свою работу по ликвидации последствий, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Правобережье Херсонщины: Вода отошла от более чем 3100 домов

Цитата

“На правобережье Херсонщины вода отошла от более 3100 домов. И там сразу начинаем восстановительные работы!

Все работают на своих местах с утра до позднего вечера, чтобы Херсонщина как можно быстрее восстановилась после российского теракта”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Уровень подтоплений в среднем снизился на 50 см, 214 дома остаются подтопленными. 

Глава Херсонской ОВА сообщает, что взрывотехники обследуют территории, специалисты чинят поврежденные коммуникации, коммунальщики со спасателями убирают мусор и откачивают воду из затопленных домов.

Около 538 га обследовали взрывотехники, было обезврежено 69 мин, гранат и другой взрывчатки. 

Из Полтавы в Херсон прибыли работники водоканала, которые помогают в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.  

Эпидемиологическая ситуация на Херсонщине стабильная: никаких случаев заболеваний нет и не выявлено, как сообщает Александр Прокудин. Медицинская система готова к любым вызовам. 

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Дополнение 

Находясь с рабочим визитом на Херсонщине, к заседанию штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после подрыва Каховской ГЭС, присоединился Председатель ВР Украины Руслан Стефанчук.



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