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Правобережжя Херсонщини: Вода відійшла від більш як 3100 осель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС, станом на сьогодні на правому березі Херсонської області від 3 100 осель відійшла вода. Служби продовжують свою роботу по ліквідації наслідків, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Правобережжя Херсонщини: Вода відійшла від більш як 3100 осель

Цитата

“На правобережжі Херсонщини вода відійшла від понад 3100 осель. І там одразу розпочинаємо відновлювальні роботи!

Усі працюють на своїх місцях з ранку до пізнього вечора, аби Херсонщина щонайшвидше відновилася після російського теракту”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Рівень підтоплень у середньому знизився на 50 см, 214 будинки залишаються підтопленими. 

Голова Херсонської ОВА повідомляє, що вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники з рятувальниками прибирають сміття та відкачують воду з затоплених помешкань.

Близько 538 га обстежили вибухотехніки, було знешкоджено 69 мін, гранат та іншої вибухівки. 

З Полтави до Херсону прибули працівники водоканалу, які допомагають у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.  

Епідеміологічна ситуація на Херсонщині стабільна: жодних випадків захворювань немає і не виявлено, як повідомляє Олександр Прокудін. Медична система готова до будь-яких викликів. 

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Доповнення 

Перебуваючи з робочим візитом на Херсонщині, до засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації після підриву Каховської ГЕС, долучився Голова ВР України Руслан Стефанчук.



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