Право на льготный проезд не может ограничиваться 30 поездками — решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Окружной административный суд города Киева принял решение, согласно которому льготный проезд в общественном транспорте, который обеспечивается в наличной форме, не может ограничиваться 30 поездками. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.
Так, Окружной административный суд города Киева принял решение по делу по иску Кабинета Министров Украины о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутках, утвержденного постановлением правительства от 14 марта 2018 № 197.
В частности, истец оспаривал пункты, которыми определялось, что размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (г. Киеве) на 30 поездок. Истец ссылался на то, что оспариваемые пункты ограничивают его право на льготный проезд транспортом именно 30-ю бесплатными поездками на средней стоимостью одной поездки в размере средней по области.
"Суд, рассмотрев дело в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части первую и вторую пункта 4 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины", - сообщили в суде.
Напомним, как отмечали эксперты, ряд положений Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах является спекулятивным и неоднозначными.
14 марта 2018 года правительство приняло важное решение для монетизации льгот на проезд, согласно которому льготникам будут выплачивать деньги для проезда в транспорте.