Пільговикам виплачуватимуть гроші для проїзду у транспорті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд ухвалив важливе рішення для монетизації пільг на проїзд, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

“Уряд на засіданні схвалив постанову КМУ „Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах“ із дорученням Мінсоцполітики про доопрацювання документу з урахуванням пропозицій”, — йдеться у повідомленні.

Документ затверджує Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, яким передбачається надання замість пільг компенсації.

Розмір цієї компенсації щорічно визначатимуть обласні, Київська міська державна адміністрація на відповідний рік.

Крім того, постановою визначаються основні правові та організаційні засади надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.

“Монетизація усуває несправедливість нерівномірного доступу до вказаної пільги, а пільговики отримують можливість витратити гроші на свій розсуд. Прийняття акта надає можливість органам місцевого самоврядування надавати пільги окремим категоріям громадян з оплати проїзду у готівковій формі”, — зазначили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, із 1 грудня 2017 року для безкоштовного проїзду в київському метро дев’ять категорій пільговиків зможуть користуватися винятково карткою киянина.

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