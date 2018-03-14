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Льготникам начнут выплачивать деньги для проезда в транспорте

Льготникам начнут выплачивать деньги для проезда в транспорте

Киев  •  УНН

 • 23304 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство приняло важное решение для монетизации льгот на проезд, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

“Правительство на заседании одобрило постановление КМУ ”Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах“ с поручением Минсоцполитики о доработке документа с учетом предложений”, — говорится в сообщении.

Документ утверждает Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которым предусматривается предоставление вместо льгот компенсации.

Размер этой компенсации ежегодно будут определять областные, Киевская городская государственная администрация на соответствующий год.

Кроме того, постановлением определяются основные правовые и организационные основы предоставления компенсационных выплат отдельным категориям граждан, имеющим право на льготный проезд.

“Монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению. Принятие акта предоставляет возможность органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме”, - отметили в Минсоцполитики.

Напомним, с 1 декабря 2017 года для бесплатного проезда в киевском метро девять категорий льготников смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина.

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