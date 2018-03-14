Льготникам начнут выплачивать деньги для проезда в транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство приняло важное решение для монетизации льгот на проезд, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.
“Правительство на заседании одобрило постановление КМУ ”Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах“ с поручением Минсоцполитики о доработке документа с учетом предложений”, — говорится в сообщении.
Документ утверждает Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, которым предусматривается предоставление вместо льгот компенсации.
Размер этой компенсации ежегодно будут определять областные, Киевская городская государственная администрация на соответствующий год.
Кроме того, постановлением определяются основные правовые и организационные основы предоставления компенсационных выплат отдельным категориям граждан, имеющим право на льготный проезд.
“Монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению. Принятие акта предоставляет возможность органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме”, - отметили в Минсоцполитики.
Напомним, с 1 декабря 2017 года для бесплатного проезда в киевском метро девять категорий льготников смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина.