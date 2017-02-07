Правящая коалиция ФРГ согласовал план усиления внутренней безопасности

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 15006 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 56460 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 120717 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 126495 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 136505 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 152845 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 163366 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 125300 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139505 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190140 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
50%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 13081 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 15037 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 13151 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 15631 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 9252 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 15006 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 198787 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 253674 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 455029 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 406681 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 31020 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 30454 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44936 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67049 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 74156 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Правящая коалиция ФРГ согласовал план усиления внутренней безопасности

Киев • УНН

 • 5848 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Руководители правящей в Германии коалиции одобрили план, нацеленный на улучшение ситуации с внутренней безопасностью в стране. Соответствующее решение в понедельник, 6 февраля, приняли на встрече в Мюнхене канцлер ФРГ и лидер партии ХДС Ангела Меркель, руководитель партии ХСС и премьер Баварии Хорст Зеехофер и председатель социал-демократов Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Правящая коалиция ФРГ согласовал план усиления внутренней безопасности

План предусматривает облегчение ведения наблюдения за лицами, которые, по мнению правоохранителей, могут совершить тяжкие преступления.

Также речь идет о возможности ареста потенциально опасных иммигрантов перед их выдворением.

"Кто реалистично подпадает под действие депортации, то должен покинуть нашу страну", - заявил министр юстиции ФРГ Гайко Маас.

Сам пакет мер, который содержит утвержденные 10 пунктов, представили еще в январе этого года Г.Маас и министр внутренних дел страны Томас де Мезьер. В отношении беженцев, которые пытаются скрыть свои личные данные, чтобы, например, не попасть под действие норм для депортации, планом предусмотрены строгие правила прописки.

Вместе пакетом мер руководство правящей коалиции согласовало программу действий с целью противодействия исламистскому экстремизму. По словам министра юстиции, "только репрессивных средств" маловато в борьбе с экстремизмом.

"Настоящее правовое государство - наш ответ на террористическую угрозу. Нам нужно общественное наступление на радикальных исламистов, и мы стремимся усилить необходимую для этого профилактическую работу ", - отметил министр юстиции Г.Маас.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26