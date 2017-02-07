Правящая коалиция ФРГ согласовал план усиления внутренней безопасности

План предусматривает облегчение ведения наблюдения за лицами, которые, по мнению правоохранителей, могут совершить тяжкие преступления.

Также речь идет о возможности ареста потенциально опасных иммигрантов перед их выдворением.

"Кто реалистично подпадает под действие депортации, то должен покинуть нашу страну", - заявил министр юстиции ФРГ Гайко Маас.

Сам пакет мер, который содержит утвержденные 10 пунктов, представили еще в январе этого года Г.Маас и министр внутренних дел страны Томас де Мезьер. В отношении беженцев, которые пытаются скрыть свои личные данные, чтобы, например, не попасть под действие норм для депортации, планом предусмотрены строгие правила прописки.

Вместе пакетом мер руководство правящей коалиции согласовало программу действий с целью противодействия исламистскому экстремизму. По словам министра юстиции, "только репрессивных средств" маловато в борьбе с экстремизмом.

"Настоящее правовое государство - наш ответ на террористическую угрозу. Нам нужно общественное наступление на радикальных исламистов, и мы стремимся усилить необходимую для этого профилактическую работу ", - отметил министр юстиции Г.Маас.